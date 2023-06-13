Ракетный удар по Кривому Рогу: спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме

В Кривом Роге ликвидировали пожар в жилом пятиэтажном доме, куда попала российская ракета во время ночной атаки.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, из-за атаки по дому погибли 4 человека, 21 пострадали и 12 — удалось спасти.

"В 08:50 13 июня пожар в пятиэтажном жилом доме ликвидирован на общей площади 750 кв.м. Погибли 4 человека, 21 человек пострадал и спасен 12 человек. Проводятся аварийно-спасательные работы", — сказано в сообщении.

Напомним, ночью 13 июня кафиры ударили по жилому дому в Кривом Роге. Также попадание в мирные объекты нескольких районов города. По последней информации, известно о шести жертвах. Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул. Впрочем, неизвестно, все ли жертвы — это жители пятиэтажки, куда влетела ракета или других гражданских объектов.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что атаковали Украину в две волны — посреди ночи и под утро. Для удара использовали ракеты воздушного базирования ракеты Х-101/Х-555 и иранские дроны.

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