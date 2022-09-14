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Ракетный удар по Кривому Рогу: у Зеленского отреагировали на возможное затопление города

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Ракетный удар по Кривому Рогу: у Зеленского отреагировали на возможное затопление города

Фото: скриншот с видео

Из-за ракетных ударов по Кривому Рогу город начинает затапливать.

Власти контролируют ситуацию и делают все необходимое, чтобы избежать угрозы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко отметил, что на месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду.

"Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Мы четко осознаем масштабы задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов. Уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты. А также наблюдают и за частным сектором., дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления. Это вызов для всех нас, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", — отметил замглавы ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Крымском Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.

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