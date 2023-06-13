Ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА показали ликвидацию последствий – фото

Оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Кривом Роге, есть жертвы и раненые.

В ночь на 13 июня российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка. Предварительно погибли трое ее жителей, 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. На месте ракетного удара идет поисково-спасательная операция, количество жертв уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и показал ликвидацию последствий.

"Областные, районные и городские власти. Правоохранители, спасатели, медики, коммунальщики. С момента прилета все на месте трагедии. Продолжается поисково-спасательная операция. Уточняется количество погибших и пострадавших. Террористы снова унесли жизни мирных жителей", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Ракетный удар по Кривому Рогу

В ночь на вторник, 13 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Кривом Роге в результате атаки повреждена пятиэтажка. Есть жертвы.

Кроме того, три человека пострадали на частном предприятии. Их госпитализировали. Под завалами разбитого склада могут находиться люди. Их ищут спасатели. Также повреждены шесть легковых машин.

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