Ракетный удар по Кривому Рогу: Зеленский назвал окончательное количество жертв

В результате российского удара по Херсону 11 человек погибли, среди них один ребенок.

Сегодня днем, 13 июня, завершились спасательные работы и разбор завалов в Кривом Роге после ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

Также читайте У Зеленского подготовят документ о создании международного спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины

Глава государства назвал окончательное количество жертв – 11 человек погибли, в том числе один ребенок. В общей сложности более 30 человек травмированы.

По словам Зеленский, этот сознательный российский удар по обычному городу в очередной раз доказывает, что Украина должна вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможен.

"Первое – это наш воздушный щит. Достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители. Когда будет физически ограничена нашим воздушным щитом российская способность бить по нашим городам и селам, только тогда государство-террорист поймет, что в мире для всех украинцев и в проигрыша для России нет альтернатив.

Второе – это уничтожение основы для террора, для производства государством-террористом новых ракет", – подытожил президент.