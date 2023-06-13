Ракетный удар по Кривому Рогу: Зеленский назвал окончательное количество жертв

В результате российского удара по Херсону 11 человек погибли, среди них один ребенок.
Сегодня днем, 13 июня, завершились спасательные работы и разбор завалов в Кривом Роге после ракетной атаки российских оккупантов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.
Глава государства назвал окончательное количество жертв – 11 человек погибли, в том числе один ребенок. В общей сложности более 30 человек травмированы.
По словам Зеленский, этот сознательный российский удар по обычному городу в очередной раз доказывает, что Украина должна вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможен.
"Первое – это наш воздушный щит. Достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители. Когда будет физически ограничена нашим воздушным щитом российская способность бить по нашим городам и селам, только тогда государство-террорист поймет, что в мире для всех украинцев и в проигрыша для России нет альтернатив.
Второе – это уничтожение основы для террора, для производства государством-террористом новых ракет", – подытожил президент.
Напомним, ночью против 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждены пятиэтажка и склад частного предприятия.
На этом складе обнаружили тела 7 гражданских граждан, одному из них было 17 лет.
Среди погибших также молодая пара, которая вышла замуж только год назад. Давиду и Оксане Эпельман было по 22 года.
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