Уничтоженный дом культуры и семеро травмированных: Зеленский показал видео момента "прилета" российской ракеты в Лозовой

Уничтоженный дом культуры и семеро травмированных: Зеленский показал видео момента "прилета" российской ракеты в Лозовой

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по недавно реконструированному дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области.

В результате удара пострадали семь человек, в том числе 11-летний ребенок.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", — отметил глава государства.

В Лозовой ракетный удар разрушил дом культуры

Позже ГСЧС в Харьковской области сообщила, что спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами.

В результате обстрела произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 спасателей.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты 20 мая ударили по центру города Лозовая Харьковской области, в результате чего есть раненные.