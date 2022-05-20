Уничтоженный дом культуры и семеро травмированных: Зеленский показал видео момента "прилета" российской ракеты в Лозовой

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по недавно реконструированному дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области.
В результате удара пострадали семь человек, в том числе 11-летний ребенок.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", — отметил глава государства.
Позже ГСЧС в Харьковской области сообщила, что спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами.
В результате обстрела произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 спасателей.
Напомним, что российские оккупанты 20 мая ударили по центру города Лозовая Харьковской области, в результате чего есть раненные.
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