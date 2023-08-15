Ракетный удар по Луцку: стало известно, какой завод атаковала Россия

Во время ракетного удара в ночь на 15 августа Россия атаковала в Луцке шведский подшипниковый завод SKF.

Это подтвердил представитель SKF Карл Бьернстам, пишет Reuters.

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"Минувшей ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и наша фабрика пострадала во время этой атаки. Мы очень грустно подтверждаем, что трое наших коллег были убиты", — сказал Карл Бьернстам.

Представитель SKF добавил, что компания рассмотрит последствия удара и подсчитает ущерб, нанесенный фабрике.

Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, SKF является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников. У него около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работают на заводе в Луцке.

Как сообщалось ранее, РФ ударила двумя ракетами по Луцку.

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