Ракетный удар по Луцку: стало известно, какой завод атаковала Россия

Шведский завод SKF является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников.
Во время ракетного удара в ночь на 15 августа Россия атаковала в Луцке шведский подшипниковый завод SKF.
Это подтвердил представитель SKF Карл Бьернстам, пишет Reuters.
"Минувшей ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и наша фабрика пострадала во время этой атаки. Мы очень грустно подтверждаем, что трое наших коллег были убиты", — сказал Карл Бьернстам.
Представитель SKF добавил, что компания рассмотрит последствия удара и подсчитает ущерб, нанесенный фабрике.
Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, SKF является крупнейшим в мире производителем промышленных подшипников. У него около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работают на заводе в Луцке.
Как сообщалось ранее, РФ ударила двумя ракетами по Луцку.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета влупила в детский сад. Садовый о ночных обстрелах.
Читайте также:
- Работают ли пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью: ответ пограничников
- Министр обороны Китая едет в Россию и Белоруссию, несмотря на отрицание Запада
- "Вагнеровцы" в Беларуси: Наев объяснил, есть ли угроза для Украины
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.