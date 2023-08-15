Ракетный удар по Львовщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Ночью 15 августа армия Российской Федерации атаковала ракетами Львовскую область. В частности, во Львове, Суховоле и Ставчанах пострадали дома людей.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. На месте возникло возгорание. В результате вражеской атаки возникли разрушения жилищ. Людей эвакуировали.

"Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили. Кроме того, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также повреждены транспортные средства.

Последствия российских обстрелов также фиксируют в Ставчанах. В населенном пункте повреждены десять домов. Также известно о людях, которые получили легкие травмы. Также повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших на этот момент нет.

На Львовщине в результате атаки РФ повреждены жилые дома. / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Повреждены в результате атаки частные дома в Ставчанах. / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Россияне ударили ракетами по Львовщине, повреждено жилье людей. / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Напомним, во Львовской области воздушная тревога продолжалась с 04:02 до 05:49. Впоследствии в Сети местные жители сообщили, что во Львове прозвучали два взрыва.

Местные власти проинформировали, что на Львовщине есть попадания после взрывов, пострадали частные помещения. Известно, что во Львове из поврежденных домов эвакуируют людей.

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