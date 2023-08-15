Ракетный удар по Львову и области: что обстреляли оккупанты и какие последствия (видео)

Российская террористическая армия утром, 15 августа, нанесла ракетные удары по Львову и области. Оккупанты повредили более 120 жилых помещений, худшая ситуация во Львове.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По данным Козицкого, больше всего из-за ракетных ударов пострадал Львов. Здесь повреждено около 100 домов.

"Больше всего повреждений комиссия, которая обследует пострадавшие объекты, зафиксировала в жилом доме на улице Каховской и в медицинском колледже на Патона. Также есть повреждения в домах на Городоцкой, Трещаковского, Гарматия и Тюльпановой. Во Львове выбило или повредило около 500 окон и более 40 единиц входных дверей. Замены или ремонта требуют кровли в 6 многоквартирных и 4 частных домах. В 17 квартирах появились трещины на стенах. Обследование продолжается", - написал он.

Ракетный удар по Львову: видео последствий попаданий

В области были зафиксированы следующие разрушения:

В Ставчанах 3 жилых дома и столько же хозяйственных построек восстановлению не подлежат.

В селе Суховоля, как сообщал ранее, повреждены 4 жилых дома в частном секторе.

Всего из-за российского террора во Львовской области пострадало более 120 помещений.

Напомним, российские террористы в ночь на 15 августа обстреляли Львов и область 7 ракетами, одну из которых удалось сбить. Оккупанты "демилитаризовали" детский сад во Львове и жилой дом. Пока известно о 19 пострадавших.

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