Ракетный удар по Львову: Садовый рассказал, что будет с поврежденными домами

В результате российской атаки во Львове 6 июля повреждены более 30 домов, более 250 квартир и около 10 общежитий. Два дома, потерпевшие наибольшее поражение, являются памятниками архитектуры местного значения.

Об этом мэр Андрей Садовый сообщил на брифинге.

“Они строились достаточно крепко. Если бы там стоял панельный дом, построенный в 80-е годы, была бы просто трагедия, катастрофа. Этот дом сложился бы. Но дома выдержали удар. Мы надеемся, что удастся их полностью отстроить. Это два дома, расположенных рядом. Но, конечно, будет заключение экспертов. Мы сможем иметь информацию ориентированную в конце дня, когда работники МЧС закончат свой объем работы», — отметил мэр.

Он добавил, что на восстановление пойдут не недели, а несколько месяцев: "В настоящее время мы обеспечиваем людей проживанием в общежитиях или в других помещениях, которые будут им пригодны для проживания".

Андрей Садовый рассказал и о судьбе домов, которые получили другие повреждения: “Там повреждения не так критичны и все это можно будет поправить в течение недели-двух. Не думаю, что нужно будет отселять людей, потому что даже если нет окон, в летнее время можно находиться там”.

Мэр резюмировал: "Мы имеем две опции – либо мы будем устанавливать окна с нашими коммунальными службами, либо жители будут это делать самостоятельно и потом мы будем компенсировать эти средства через соответствующие государственные процедуры".

Что известно о ракетной атаке по Львову 6 июля

Российские захватчики атаковали Львов ракетами "Калибр" в ночь на 6 июля. Враг попал по объекту критической инфраструктуры и многоквартирному жилому дому. Разрушены квартиры на третьем и четвертом этажах в двух подъездах.

В результате атаки пока известно о четырех погибших. По данным горсовета, в больницы доставлены 13 человек, еще 21 пострадавшему оказали помощь на месте. Под завалами еще остаются люди, поэтому на месте идет поисково-спасательная операция.

Силам ПВО удалось уничтожить всего семь из десяти запущенных по Львову "Калибров".

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