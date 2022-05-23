Ракетный удар по Малину в Житомирской области: погиб работник "Укрзализныци"

В результате ракетного удара по Малину был поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, магазины, кафе и некоторые промышленные предприятия. Погиб работник "Укрзализныци".

Все раненые в результате ракетного удара госпитализированы — они получают необходимую медицинскую помощь.

Об этом мэр Малина Александр Ситайло сообщил на своей странице в Facebook.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов — один из них многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, имеем одного погибшего — это работник "Укрзалізниці". Искренние соболезнования его родным и близким. Также четверо раненых — трое работников Укрзализныци и один житель Малина", — сказал он.

По словам Ситайла, специалисты возобновляют электроснабжение в микрорайоне, где был нанесен ракетный удар. Полностью электроснабжение планируется возобновить 23 мая в первой половине дня.

Напомним, 22 мая, около 13:00, Россия нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр": три ликвидированы авиацией и одна — подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения.

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