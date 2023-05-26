Ракетный удар по медучреждению в Днепре: Зеленский сообщил о жертвах

В результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре 26 мая погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, 15 человек ранены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на данный момент один человек погиб и 15 ранены", — говорится в сообщении главы государства.

По его словам, на месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы.

"Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", — добавил президент.

Напомним, днем 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по местному медучреждению.

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