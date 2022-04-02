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Ракетный удар по Миргороду: повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома

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Ракетный удар по Миргороду: повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома

Иллюстративное фото / Getty Images

Число пострадавших устанавливается.

Глава Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что во время сегодняшнего ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Миргороду, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить несколько крылатых ракет.

Об этом Лунин написал в Сети 2 апреля.

"Сегодня в 16:50 войска российской федерации нанесли ракетный удар по городу Миргород. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Лунин отметил, что в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и загорелся склад горюче-смазочных материалов.

"На пораженных объектах работают личный состав части и спасательные службы, ликвидирующие последствия обстрела и пожара, а также представители Национальной полиции", – добавил глава области.

Напомним, утром 2 апреля Лунин также сообщал, что из трех самолетов российские оккупанты атаковали промышленные объекты Кременчуга. Вспыхнул пожар.

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