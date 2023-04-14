Ракетный удар по многоэтажкам в Славянске: уже известно о 8 погибших и 21 раненом

Российские террористы 14 апреля ракетами обстреляли жилые дома в г. Славянске Донецкой области. По состоянию на данный момент количество погибших возросло до 8 человек.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетных ударов в Славянске. По состоянию на данный момент известно о 8 погибших и 21 раненом.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, российские террористы 14 апреля ракетами обстреляли жилые дома в Славянске. По данным ОВА, российские ракеты С-300 повредили 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Известно, что среди погибших есть 2-летний ребенок. Также спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девушку.

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