Ракетный удар по многоэтажкам в Умани: количество погибших и пострадавших выросло

В результате ночного ракетного удара по многоэтажкам в Умани в Черкасской области количество погибших возросло. По состоянию на 09:02 погибли шесть человек.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

"К сожалению, уже есть шесть погибших в результате ракетных обстрелов. Еще девять — в больнице. Спасательная операция продолжается", — сообщил он.

К слову, еще по состоянию на 08:30 было известно о четырех погибших мирных жителях, сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Четверо погибших. Трое были извлечены из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице. 17 пострадавших. Получают медицинскую помощь. Спасены трое детей", — говорится в сообщении главы МВД.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте ракетных ударов продолжаются.

Ракетный удар по Умани

Ночью 28 апреля в Умани Черкасской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 2 часа. 10 мин — от 04:02 до 06:12. Во время "тревоги" россияне ударили по городу ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

По состоянию на 07:17 было известно о трех погибших. В ОВА также информировали о восьми травмированных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по жилой многоэтажке. Атаку в ночное время суток, когда люди находились в своих домах и спали, он назвал "типичным почерком российских террористов".

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