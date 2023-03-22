Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье: в горсовете назвали предварительное количество пострадавших

Оккупанты ударили по многоэтажке во время воздушной тревоги в Запорожье.

В результате ракетного удара 22 марта по многоэтажкам в Запорожье пострадали 18 человек, среди которых дети 7 и 9 лет. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он уточнил, что в результате атаки пострадали два девятиэтажных дома.

"В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Информация о масштабах разрушения уточняется.

На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров.

Ракетный удар по Запорожью

В среду, 22 марта, оккупанты обстреляли Запорожье, ракеты попала в две многоэтажки. Россияне атаковали город во время воздушной тревоги, продолжавшейся 3 часа. 31 мин.

В Сети появились видео последствий ракетной атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание ракеты РФ в здание в Запорожье.

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