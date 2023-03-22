Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье: в горсовете назвали предварительное количество пострадавших

Оккупанты ударили по многоэтажке во время воздушной тревоги в Запорожье.
В результате ракетного удара 22 марта по многоэтажкам в Запорожье пострадали 18 человек, среди которых дети 7 и 9 лет. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Он уточнил, что в результате атаки пострадали два девятиэтажных дома.
"В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
Информация о масштабах разрушения уточняется.
На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров.
Ракетный удар по Запорожью
В среду, 22 марта, оккупанты обстреляли Запорожье, ракеты попала в две многоэтажки. Россияне атаковали город во время воздушной тревоги, продолжавшейся 3 часа. 31 мин.
В Сети появились видео последствий ракетной атаки.
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