Ракетный удар по многоэтажке Харькова – под завалами есть люди (фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар зенитными управляемыми ракетами по городу.
Оккупационная армия России утром 23 января нанесла ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре Харькова и Балаклеи. В результате атаки ранения получили 35 человек, среди них – двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся пять человек. Две женщины 56 и 40 лет погибли.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма", — подчеркнул он.
Как прокомментировал мэр Харькова Игорь Терехов с места ракетного удара, оккупанты атаковали город в две волны – ночью и утром.
"К сожалению, очень много пострадавших... Под завалами, как говорят ГСЧС, еще находятся люди. ГСЧС работает. Очень много разрушений. Это и отключение электроснабжения на Северную Салтовку, отключение теплоснабжения на Северную Салтовку, утечка газа, отключено несколько микрорайонов. Работаем с коммунальными предприятиями над локализацией всех этих разрушений, которые натворила российская агрессия", — рассказал он.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах утренней ракетной атаки по Украине (фото).
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