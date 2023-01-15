Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что происходит на месте трагедии (фото, видео)

Чрезвычайники и волонтеры уже более суток работают над ликвидацией последствий ракетного удара.

В Днепре продолжается ликвидация последствий ракетного удара, который Россия нанесла вчера, 14 января. На сегодня известно о гибели 25 человек. Ранения получили 73 человека, из них – 13 детей.

Как рассказал корреспондент ТСН.ua, спасатели, волонтеры и местные жители продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты.

Спецслужбам уже удалось снять разбитые конструкции здания ориентировочно ко второму этажу.

У изуродованного дома организовали "Пункты Несокрушимости" и палатки с обогревом, едой и другими необходимыми вещами для пострадавших. Неравнодушные приносят теплые вещи – куртки и одеяла, а также лопаты, строительные мешки и воду.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Волонтеры также организовали в "Доме профсоюзов" штаб по приему вещей для пострадавших людей и животных. Туда сносят – одежду, средства личной гигиены, а также пищу для животных.

Ракетный удар по дому в Днепре 14 января

В субботу, 14 января, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре, полностью разрушив один подъезд. По состоянию на данный момент известно о смерти 25 человек. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

Предварительно, разрушены 72 квартиры, повреждены – более 230 квартир.

Кафиры атаковали многоэтажку ракетой Х-22.

Приказал обстрелять жилой дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху.

В воскресенье, 15 января, около 11:30 в Днепре достали 27-летнюю девушку, которая была из-под завалов более 20 часов.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал не объявлять каждый час о количестве жертв в результате российской массированной атаки по многоэтажке. Он советует сделать паузу в публичных заявлениях, потому что, по его словам, жертв будет много.

Читайте также: