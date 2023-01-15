Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: количество погибших снова выросло

По состоянию на 6.00 15 января в Днепре на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом спасли 38 человек, в том числе шестерых детей. Число погибших возросло до 17 человек, из них один — ребенок. Ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.

"В 7:00 планируется ротация личного состава. Установили четыре палатки ГСЧС и одну палатку от волонтеров, обеспечено питание. Психологи ГСЧС оказали помощь 40 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Освещение места проведения работ обеспечено", – говорится в сообщении.

Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, 14 января в Днепре раздался взрыв: вражеская ракета попала в жилой дом.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне ударили по Днепру ракетой Х-22. А запуски были из Курска и района Азовского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что все причастные к удару по жилому дому в Днепре 14 января будут нести ответственность.

Власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Читайте также: