Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: в ОВА рассказали первые детали и показали фото

В частности, травмированы двое детей.
В результате ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, пока известно о десяти раненых. Среди них есть дети.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Твари. Россияне попали в жилой дом в Днепре. Предварительно, десять раненых. Двое из них — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице", — написал глава области.
Информации о погибших нет.
В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.
"Количество погибших и травмированных уточняется. Продолжают тушение пожара и спасение людей", — подчеркнул он.
Напомним, после объявленной воздушной тревоги в 14:01 14 января в Днепре прогремел мощный взрыв. Кирилл Тимошенко сообщил, что войска РФ попали ракетной в многоквартирный дом.
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