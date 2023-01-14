Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: в ОВА рассказали первые детали и показали фото

В результате ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, пока известно о десяти раненых. Среди них есть дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Твари. Россияне попали в жилой дом в Днепре. Предварительно, десять раненых. Двое из них — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице", — написал глава области.

Информации о погибших нет.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.

"Количество погибших и травмированных уточняется. Продолжают тушение пожара и спасение людей", — подчеркнул он.

Напомним, после объявленной воздушной тревоги в 14:01 14 января в Днепре прогремел мощный взрыв. Кирилл Тимошенко сообщил, что войска РФ попали ракетной в многоквартирный дом.

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