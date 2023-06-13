Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге: трое погибших и 25 раненых (фото)

Под завалами дома есть люди.
Ночью против 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка. Есть жертвы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПВК "Восток". Но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты. Изувечена пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 — в больнице" "Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укротят спасатели", — говорится в сообщении главы ОВА.
Кроме того, три человека пострадали на частном предприятии. Их госпитализировали. Впрочем, под завалами разбитого состава могут находиться люди. Их ищут спасатели. Также повреждены шесть легковых машин.
Лисак сообщил, что еще четверо травмированных на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен. Избитое и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя тоже укротили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.
"Повсюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются", — сообщили в ОВА.
Между тем, мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под завалами жилого дома может быть семь жителей: "К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек вероятно под завалами".
Как сообщалось, в ночь на вторник, 13 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Во многих регионах раздались взрывы, в результате которых разрушения и пострадавшие. В частности, в Киевской области сработали силы ПВО.