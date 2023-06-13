Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге: трое погибших и 25 раненых (фото)

Ночью против 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПВК "Восток". Но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты. Изувечена пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 — в больнице" "Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укротят спасатели", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, три человека пострадали на частном предприятии. Их госпитализировали. Впрочем, под завалами разбитого состава могут находиться люди. Их ищут спасатели. Также повреждены шесть легковых машин.

В результате удара по Кривому Рогу пострадала многоэтажка. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Лисак сообщил, что еще четверо травмированных на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен. Избитое и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя тоже укротили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

оккупанты ночью атаковали ракетами Кривой Рог. / Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

"Повсюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются", — сообщили в ОВА.

Между тем, мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под завалами жилого дома может быть семь жителей: "К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек вероятно под завалами".

Как сообщалось, в ночь на вторник, 13 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Во многих регионах раздались взрывы, в результате которых разрушения и пострадавшие. В частности, в Киевской области сработали силы ПВО.

Читайте также :