Ракетный удар по многоэтажке в Умани: количество погибших продолжает расти

В Умани спасатели продолжают извлекать из-под завалов дома, куда попала ракета РФ ночью 28 апреля, тела погибших жителей. По состоянию на 12:38 известно о 14 жертвах российской атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Умань: только из-под завалов извлекли тела еще двух человек. По состоянию на сейчас (12638 — Ред) 14 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 12:30 пресс-служба МВД сообщила о 12 погибших. Впрочем, уже через несколько минут стало известно о том, что спасатели обнаружили под обломками тела погибших.

"В Умани из-под завалов извлекли еще одно тело. По состоянию на 12:30 погибли 12 наших граждан. Девять человек госпитализированы", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. В результате ракетного удара по жилому дому погибли двое десятилетних детей.

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