Ракетный удар по многоэтажке в Умани: в ОВА сообщили о погибших (видео)

В ночь на пятницу, 28 апреля, россияне ударили по жилому дому в Умани Черкасской области. Погибли по меньшей мере три человека. Также травмированы.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В Умани продолжается спасательная операция. По информации на эту минуту (07:17 – Ред.), российские ракеты унесли жизни трех человек. Еще восемь — травмированы", — говорится в сообщении главы ОВА.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что две российские ракеты повредили три многоэтажки.

"По состоянию на 7:00 три человека погибли и восемь ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится Игорь Клименко.

Ракетная атака по Умани

В ночь на пятницу, 28 апреля, россияне ударили по жилому дому в Умани Черкасской области. "Тревога" в области длилась 2 часа. 10 мин — от 04:02 до 06:12.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по жилой многоэтажке. Атаку в ночное время суток, когда люди находились в своих домах и спали, он назвал "типичным почерком российских террористов".

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