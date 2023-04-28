Ракетный удар по многоэтажке в Умани: все подробности, фото и видео

В ночь на 28 апреля оккупанты массированно ударили по Украине крылатыми ракетами. В результате атаки российская ракета разрушила многоэтажку в городе Умань в Черкасской области.

По состоянию на 12:36 пятницы в МВД сообщили о 14 погибших в результате российской атаки, еще девять человек были госпитализированы.

ТСН.ua собрал подробности трагедии в Умани.

По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке был почти полностью уничтожен один подъезд — это 27 квартир, в которых проживали люди.

Ночью 28 апреля русская армия была обстреляна ракетами Умань. / Фото: ГСЧС

Предварительно, россияне попали в здание ракетой Х-101.

Ракета РФ разрушила подъезд жилого дома в Умани. Фото: Игорь Табурец.

На месте "прилета" работает около 300 человек – это спасатели, полицейские, коммунальные службы. Ориентировочное время разбора всех завалов — сутки.

Последствия ракетных обстрелов Умани. / Фото: МВД

Жители Умани рассказали о пережитой атаке

В Сеть попало видео с жительницей разбомбленного дома в первые минуты после прилета. Женщина со следами крови на теле показала разрушения в квартире, где были выбиты окна, повсюду лежали куски стекла. Она показала детскую комнату, там тоже выбиты окна и разбросаны разбитые стекла.

"Хорошо, что мы все живы. Мы все в крови. Боже, у нас нет ни окон, ничего. Я так испугалась. С*ки! Я вас ненавижу! Ненавижу ка*апов!" – говорит жительница разрушенной квартиры.

Впоследствии жительница многоэтажного дома Юлия рассказала подробности того, что ей пришлось пережить:

"Очень страшно было, потому что был очень большой, мощный удар и от взрыва у нас выбило все стекла и зеркала. Я очень испугалась за детей, потому что они спали в другой комнате. Сразу побежала к детям и в вот этом шоковом состоянии, в стекле… Порезались очень сильно. Мужу осколок попал в голову. То есть мы сейчас с мужем в больнице. Дети, слава Богу, с меньшими повреждениями. Они у бабушки".

Попадание ракеты в дом в Умани: оперативное включение с жительницей Юлией

Еще одна жительница многоэтажного дома рассказала ТСН.ua, что была дома вместе с ребенком. Квартира, где Анна жила с рождения, сильно пострадала от удара.

"Спали. Наш подъезд не задело, но окна вылетели вместе с рамами. Всем сказали покинуть дом. Жить фактически негде, дома холодно. Ребенок получил порезы, нога", — говорит Анна.

Жители Умани объединились после трагедии. Пострадавшим от российского ракетного удара собирают деньги, одежду и еду, ищут жилье. Сообщениями с предложениями о помощи жителям многоэтажки переполнены соцсети.

Зеленский отреагировал на ракетную атаку

Президент Владимир Зеленский назвал Россию государством-террористом и подчеркнул, что ни один оккупант не избежит ответственности.

"Мишени террористов – мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", — отметил президент.

Он добавил, что "каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Запад усилить давление на Россию и ее союзников:

"Должны перекрыть кислород россиянам. Санкции должны касаться тех стран, которые помогают России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости "вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора".

В ВСУ обратились к украинцам

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона обратилась к украинцам в связи с массированной ракетной атакой:

"Призываю всех не расслабляться, не терять бдительности, помнить, что, когда воздушная тревога, дети не должны спать в кроватях, а переходить в укрытие. Это максимально обеспечит сохранение жизни. Враг коварен, и мы предупреждали, что он может накапливать потенциал для того, чтобы устраивать ракетные атаки".

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