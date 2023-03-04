Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: количество погибших снова выросло (фото)

Удалось спасти 11 человек, еще 20 – эвакуировать.

В Запорожье из-под завалов дома, в который 2 марта попала российская ракета С-300, извлекли тела уже 10 погибших, среди них - один ребенок. Ранее сообщалось о семи погибших.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила сегодня, 4 марта.

Спасти удалось 11 человек. Во время разбора завалов также спасли двух кошек и собаку. Спасательная операция продолжается.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по дому в Запорожье в ночь на 2 марта, в результате чего дом частично разрушен. По данным местной прокуратуры, предварительно была использована ракета ЗРК С-300. Ракетным ударом в пятиэтажке разрушены более 10 квартир со второго по пятый этаж. Обломками и взрывной волной повреждены соседние дома.

Из соседних подъездов эвакуировали 20 человек. Сейчас возле разрушенного дома развернуты палатки, где жители могут получить первую помощь.

Правоохранители начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Российские военные обстреливают Запорожье в течение многих месяцев. Близость линии фронта позволяет им обстреливать областной центр.

Невозможно определить даже пол: из-под завалов дома в Запорожье достали тело уже 6 жертвы