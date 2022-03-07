Ракетный удар по нефтебазе в Черняхове: пожар удалось ликвидировать

Предварительно жертв и пострадавших нет.
В Житомирской области утром, 8 марта, удалось ликвидировать пожар на нефтебазе в поселке Черняхов, возникший накануне вечером.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на нефтебазе возник около 20:20 7 марта из-за ракетного удара, нанесенного российской армией.
Произошло возгорание двух полупустых резервуаров емкостью по 2 тыс. куб. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров.
Расстояние от базы до человеческих жилищ составляет около 500-600. Именно поэтому из частных жилых домов эвакуировали жильцов.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.