Ракетный удар по нефтебазе в Черняхове: пожар удалось ликвидировать

Ракетный удар по нефтебазе в Черняхове: пожар удалось ликвидировать

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Житомирской области утром, 8 марта, удалось ликвидировать пожар на нефтебазе в поселке Черняхов, возникший накануне вечером.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на нефтебазе возник около 20:20 7 марта из-за ракетного удара, нанесенного российской армией.

Произошло возгорание двух полупустых резервуаров емкостью по 2 тыс. куб. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров.

Расстояние от базы до человеческих жилищ составляет около 500-600. Именно поэтому из частных жилых домов эвакуировали жильцов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.