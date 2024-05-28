Ракетный удар по Николаевщине: Ким сообщил о состоянии раненых и других обстрелах в области

В результате атаки погибли три человека, еще щестеро пострадали.

В результате ракетного удара 27 мая по городу Снигиревка Николаевской области двое из шести пострадавших находятся в реанимации. Российские войска также устроили серию обстрелов по Очаковской громаде.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате ракетного удара 27 мая по гражданским объектам в городе Снегиревка загорелись кафе, автомагазин и шиномонтаж. Огонь оперативно потушили. Взрывной волной была повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.

"Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние — стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, троим помощь предоставлена амбулаторно", — говорится в сообщении Кима.

В Николаевском районе в течение 27 мая российские войска четырежды обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду. Еще один артобстрел громады враг устроил в ночь на 28 мая. Обошлось без пострадавших.

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Ликвидация пожара после ракетного удара по Снегиревке 27 мая / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, посреди дня 27 мая оккупанты нанесли удар ракетами по Снегиревке в Николаевской области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

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