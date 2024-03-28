Ракетный удар по Николаеву: количество раненых выросло (фото)

В результате вражеской атаки по городу вспыхнул пожар на территории объекта промышленной инфраструктуры.

В результате ракетного удара по Николаеву 27 марта количество раненых возросло до 12. Были повреждены шесть многоквартирных домов.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА 28 марта.

Во время атаки по Николаеву днем 27 марта российские войска применили баллистику. Вероятно, речь идет о ракете "Искандер М".

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В результате удара вспыхнул пожар на территории объекта промышленной инфраструктуры. Он был оперативно ликвидирован пожарными.

Во время вражеской атаки были ранены 12 человек, четырем из них медицинская помощь была оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.

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Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ГСЧС

Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ДСНС

Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ДСНС

Атака по Николаевскому району

Утром 27 марта в результате российского удара беспилотником типа "Ланцет" в селе Лупарево Галицыновской громады было повреждено хозяйственное сооружение в частном жилищном секторе. Пострадавших нет.

В тот же день оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта сначала сообщалось о шести раненых. Один из них – в тяжелом состоянии.

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