Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Николаеву: количество раненых выросло (фото)

Ракетный удар по Николаеву: количество раненых выросло (фото)

Работники ГСЧС на месте ракетного удара по Николаеву / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В результате вражеской атаки по городу вспыхнул пожар на территории объекта промышленной инфраструктуры.

В результате ракетного удара по Николаеву 27 марта количество раненых возросло до 12. Были повреждены шесть многоквартирных домов.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА 28 марта.

Во время атаки по Николаеву днем 27 марта российские войска применили баллистику. Вероятно, речь идет о ракете "Искандер М".

В результате удара вспыхнул пожар на территории объекта промышленной инфраструктуры. Он был оперативно ликвидирован пожарными.

Во время вражеской атаки были ранены 12 человек, четырем из них медицинская помощь была оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.

Читайте главные новости дня:

Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ГСЧС / ©
Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ГСЧС
Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ДСНС / ©
Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ДСНС
Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ДСНС / ©
Пожар в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта/Скриншот с видео ДСНС

Атака по Николаевскому району

Утром 27 марта в результате российского удара беспилотником типа "Ланцет" в селе Лупарево Галицыновской громады было повреждено хозяйственное сооружение в частном жилищном секторе. Пострадавших нет.

В тот же день оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате ракетного удара по Николаеву 27 марта сначала сообщалось о шести раненых. Один из них – в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация