Ракетный удар по Новогродовке: из-под завалов дома достали погибшего

Из-под завалов разрушенного ударом россиян дома в Новогродовке Донецкой области извлекли тело мужчины, еще четыре человека, в том числе ребенок, могут находиться под руинами.

Об этом сообщил и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз в Telegram.

"На месте обстрела жилого дома в Новогродовке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. По состоянию на 10:00 под завалами предположительно находятся 4 человека, из них — 1 ребенок", — написал он.

Поисково-спасательная операция продолжается. В настоящее время разобрано 132 тонны строительных конструкций.

Напомним, сегодня ночью россияне шестью ракетами С-300 ударили по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них — четыре ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.

По данным полиции, один из снарядов попал во двор частного дома, где жила семья с двумя детьми. Взрывом разрушило стены и крышу дома, люди оказались под завалами.

"Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни ребенка нет", — сообщили в полиции.

Читайте также: