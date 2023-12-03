Ракетный удар по Новогродовке: спасатели разобрали завалы дома – семью с ребенком не нашли

В ночь на 30 ноября россияне ударили шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донетчины. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В Новогродовке на сегодня разобрали все завалы частично разрушенного 3-этажного дома. Под завалами ищут семью: 33-летнюю женщину, 38-летнего мужчину и 8-летнюю девочку. Работы должны продлиться в понедельник, 4 декабря.

Об этом рассказал начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко в комментарии "Суспільне".

"К сожалению, семью уже найти в живых не сможем, если она там находилась. Завтра снова приедут кинологи, будут пересматривать весь строительный мусор", — отметил он.

Он также уточнил, если семью не найдут, то ее сочтут пропавшей без вести.

Шевченко также сообщил, что в Новогродовке работают над восстановлением коммуникаций, в частности электричества. На месте поврежденного дома есть охрана. В уцелевших квартирах проживают восемь человек, другие же выехали к родственникам или знакомым.

В результате российской атаки в Новогродовке был разрушен подъезд трехэтажного дома, повреждены два многоквартирных дома, гаражи, автомобиль и дом культуры. Известно о двух погибших.

Напомним, 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей. В Покровске были ранены пять человек, среди которых трое детей — 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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