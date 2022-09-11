Ракетный удар по объектам инфраструктуры: "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов

Речь идет о поездах, которые курсируют по Харьковской, Сумской и Полтавской областям.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Перевозчик сообщил, что ни один рейс не отменен, движение продолжается по всей сети железной дороги.

"На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", — говорится в сообщении.

По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением задержку имеют следующие поезда:

№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 мин;

№786 Киев — Шостка. Задержка 40 мин (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше);

№259 Сумы — Ивано-Франковск. Напряжение восстановлено, поезд отправился 20:38 (задержка +38мин).

Со станции Харьков-Пасс. может быть задержано отправление поездов: №164 Харьков – Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков – Одесса (время отправления 21:43).

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

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