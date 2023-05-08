Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Одесщине: есть раненые, один человек пропал без вести

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Одесщине: есть раненые, один человек пропал без вести

После ракетного удара по Одесщине ранены, один человек пропал без вести. / Фото: Associated Press

Оккупанты ударили по Одесщине из самолетов стратегической авиации.

В результате удара оккупантов крылатыми ракетами Х-22 по складу в Одесской области в ночь на 8 мая — ранены три человека, еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом рассказали в Одесской районной военной администрации.

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте — никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты по одному из складов логистической инфраструктуры.

Ракетная атака Одесской области 8 мая

В ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине. Ракеты типа Х-22 россияне направили по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Враг совершил восемь пусков из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

По данным ГСЧС, пожар на продовольственном предприятии ликвидировали более 90 спасателей. Она охватила площадь в 10 000 кв. метров.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что часть ракет, выпущенных по Одесщине, даже не долетела до региона.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация