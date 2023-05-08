Ракетный удар по Одесщине: есть раненые, один человек пропал без вести

В результате удара оккупантов крылатыми ракетами Х-22 по складу в Одесской области в ночь на 8 мая — ранены три человека, еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом рассказали в Одесской районной военной администрации.

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте — никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты по одному из складов логистической инфраструктуры.

Ракетная атака Одесской области 8 мая

В ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине. Ракеты типа Х-22 россияне направили по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Враг совершил восемь пусков из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

По данным ГСЧС, пожар на продовольственном предприятии ликвидировали более 90 спасателей. Она охватила площадь в 10 000 кв. метров.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что часть ракет, выпущенных по Одесщине, даже не долетела до региона.

Читайте также: