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Ракетный удар по Одессе: британский аналитик считает, что Путин пытается отомстить

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ракетный удар по Одессе: британский аналитик считает, что Путин пытается отомстить

оккупанты нанесли ракетный удар по собору в Одессе / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Удары по Одессе начались сразу после выхода РФ из зерновой сделки.

Российские оккупанты в течение последней недели увеличили количество ракетных ударов по югу Украины. В то же время нет никакого военного смысла в террористических атаках на Одессу.

Так считает британский военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News.

По его словам, российский диктатор Путин пытается отомстить за взрыв на Крымском мосту 17 июля. Удары по Одессе начались сразу после выхода РФ из зерновой сделки. Под удары попадают, в частности зерновая инфраструктура и гражданское население города.

"Очень трудно рассматривать любую из этих целей как имеющую военное значение. Напротив, это похоже на возмездие президента Путина за недавнее нападение Украины на Керченский мост", – считает аналитик.

Напомним, что Путин поставил свечу в храме после ракетной атаки на собор в Одессе.

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Дата публикации
Просмотры
2888
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