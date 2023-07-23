Ракетный удар по Одессе: британский аналитик считает, что Путин пытается отомстить

Удары по Одессе начались сразу после выхода РФ из зерновой сделки.

Российские оккупанты в течение последней недели увеличили количество ракетных ударов по югу Украины. В то же время нет никакого военного смысла в террористических атаках на Одессу.

Так считает британский военный аналитик Шон Белл в комментарии Sky News.

По его словам, российский диктатор Путин пытается отомстить за взрыв на Крымском мосту 17 июля. Удары по Одессе начались сразу после выхода РФ из зерновой сделки. Под удары попадают, в частности зерновая инфраструктура и гражданское население города.

"Очень трудно рассматривать любую из этих целей как имеющую военное значение. Напротив, это похоже на возмездие президента Путина за недавнее нападение Украины на Керченский мост", – считает аналитик.

Напомним, что Путин поставил свечу в храме после ракетной атаки на собор в Одессе.

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