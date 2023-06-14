Ракетный удар по Одессе: над городом было воздушное сражение, есть много травмированных и разрушения

Российские кафиры в ночь на 14 июня выпустили по Одессе четыре крылатых ракеты. Три из них были сбиты противовоздушной обороной. Над городом произошло воздушное сражение.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" рассказала руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

“К сожалению, информация о пострадавших уже есть, и она неутешительна. Несмотря на то, что из четырех ракет три были сбиты силами противовоздушной обороны, в одном случае происходило воздушное сражение над одной из улиц города, над микрорайоном. Серьезные разрушения бизнес-центра, учебного заведения, жилищного комплекса. Магазины, кафе разрушены и повреждены. Там шесть человек получили ранения. Есть одно попадание в состав торговой сети, где хранились продуктовые, промышленные продукты, продукты широкого потребления, невоенного назначения. Там трое сотрудников обнаружены погибшими и семь человек получили ранения”, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что идет разбор завалов. Имеются серьезные разрушения, их площадь около 1000 квадратных метров. На площади 400 "квадратов" возник пожар, спасатели оперативно с ним справились.

Напомним, что момент ракетного удара по Одессе зафиксирован на видео.

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