Ракетный удар по Одессе: оккупанты повредили портовую инфраструктуру — новые подробности

Вечером 5 ноября по Одессе было попадание двух ракет.

В Одессе в результате атаки оккупантов в ночь на 6 ноября восемь человек получили ранения. Россияне также повредили портовую инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Был прилет в портовую инфраструктуру Одесчины. Это происходит системно после 17 июля (Россия вышла из зерновой сделки – ред.). Мы пытаемся сделать все, чтобы "зерновой" коридор работал", — рассказал он.

Кипер также добавил, что одна из ракет повредила около 22 домов осколками.

Он также рассказал подробности о повреждениях Одесского художественного музея после ракетной атаки.

"Сегодня этому музею исполнилось 124 года. Часть экспонатов находилась в укрытии – они в безопасности. А оставшаяся часть – повреждена", — уточнил он.

В Одессе коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения, вода появится в ближайшее время в районе, где был прилет.

В городе развернуто два пункта, где оказывается помощь людям. Восемь человек обратились за помощью после атаки. На данный момент только один пострадавший находится в больнице.

Олег Кипер подчеркнул, что время подлета ракет в Одессу – очень короткое и призвал людей не пренебрегать сигналами о тревоге и иди в укрытие.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях попадания ракет в Одессе (фото).

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