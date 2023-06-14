Ракетный удар по Одессе: почему россияне обстреливают этот город и какова их цель

Российская террористическая армия в ночь на 14 июня нанесла ракетный удар по Одессе. В ОК "Пивдень" считают, что сейчас Одесса является логистическим хабом для украинских военных, поэтому атаки будут продолжаться.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Они пытаются атаковать направления, которые обеспечивают логистику прифронтовых территорий, в частности южное. То, что это логистические склады на данном этапе — вполне для них оправдательный факт, расценивается ими как военная цель. Они воспринимают Одессу как один из прифронтовых хабов, где сосредотачиваются силы и резервы, чтобы обеспечивать южный фронт", – пояснила Гуменюк.

В ОК "Пивдень" подчеркнули, что россияне до сих пор считают, что в Одессе "их ждут". Гуменюк сказала, что Россия – это страна-террорист и будет обстреливать все регионы Украины, куда смогут долететь ракеты.

"И, естественно, они будут продолжать акцентировать внимание, в том числе и на нашем регионе, потому что юг для них остается приоритетным. Россияне продолжают изображать борьбу с "неугодным украинцам режимом", как они это преподносят, за тот русскоязычный контингент, который, как они думают, ждет их в Одесской области. Россия — неприкрытый террорист, который будет уничтожать все там, куда сможет направить свое оружие", — сказала она.

Ракетный удар по Одессе 14 июня

Российская террористическая армия в ночь на 14 июня атаковала Одессу ракетами "Калибр". Оккупанты запустили по городу четыре ракеты, две из которых удалось сбить.

Враг попал в склад торговой сети: там зафиксированы разрушения на площади 1000 кв. м и вспыхнул пожар на площади 400 кв. м. Трое работников склада погибли, еще семеро получили ранения. Взрывная волна повредила бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

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