Ракетный удар по Одессе: полиция показала видео в первые минуты после атаки

Патрульные одними из первых прибыли на место удара и помогали раненым.

Первые минуты после ракетного удара по Одессе 14 июня зафиксировали на видео патрульные полицейские, прибывшие в помощь пострадавшим.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Комментируя ракетный удар по Одессе, Белошицкий отметил, что это очередная циничная ракетная атака оккупантов по гражданским объектам и мирным людям. К сожалению, есть погибшие и раненые.

"Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим. На месте также работали все соответствующие службы", – говорится в сообщении замглавы патрульной полиции.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и травмированных и поблагодарил патрульных за службу.

К своему сообщению Белошицкий добавил видеозапись из, по всей видимости, нагрудной камеры патрульных полицейских, прибывших на место ракетной атаки в Одессе. На кадрах зафиксировано, как правоохранители помогают в эвакуации людей и оказывают первую медицинскую помощь раненым.

Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Одессе

Ракетный удар по Одессе – детали

Российские войска в ночь на 14 июня атаковали Одессу ракетами "Калибр". Враг запустил по городу четыре ракеты, две из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.

Другие ракеты попали в склад торговой сети, где вспыхнул пожар. Вражеские цели повредили бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания, магазины и машины. Взрывной волной был поврежден храм князя Владимира: там вылетели окна, на полу лежат изуродованные иконы и другие церковные вещи.

В результате атаки по Одессе пока известно о трех погибших и 13 пострадавших. Жертв и раненых может прибавиться, ведь спасатели на месте разбирают завалы в поисках людей.

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