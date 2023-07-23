Ракетный удар по Одессе: повреждено по меньшей мере 25 памятников архитектуры – фото

В Одессе оккупанты разрушили не только дома людей, но и памятники архитектуры.
В Одессе после ночной ракетной атаки РФ повреждено более двух десятков памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами", — отметил он.
Среди поврежденных памятников архитектуры – здания XIX-XX веков:
- Дом Чижевича;
- Дом Папудовой;
- Дом Заблудовского;
- Дом Гагарина;
- Дом Януша;
- Дом Ждановой;
- Дом Рассель-дель Турко;
- Дом Масса;
- Особняк Манук-Бея;
- Дом Ковалевского;
- Дом Порро;
- Дом Машевского и другие.
На местах ударов работают эксперты и документируют террористические преступления России.
Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупационные войска выпустили по Одессе и области 19 ракет разных типов.
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