Ракетный удар по Одессе: повреждено по меньшей мере 25 памятников архитектуры – фото

В Одессе оккупанты разрушили не только дома людей, но и памятники архитектуры.

В Одессе после ночной ракетной атаки РФ повреждено более двух десятков памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами", — отметил он.

Среди поврежденных памятников архитектуры – здания XIX-XX веков:

Дом Чижевича;

Дом Папудовой;

Дом Заблудовского;

Дом Гагарина;

Дом Януша;

Дом Ждановой;

Дом Рассель-дель Турко;

Дом Масса;

Особняк Манук-Бея;

Дом Ковалевского;

Дом Порро;

Дом Машевского и другие.

На местах ударов работают эксперты и документируют террористические преступления России.

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупационные войска выпустили по Одессе и области 19 ракет разных типов.

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