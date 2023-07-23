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Ракетный удар по Одессе: повреждено по меньшей мере 25 памятников архитектуры – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Ракетный удар по Одессе: повреждено по меньшей мере 25 памятников архитектуры – фото

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

В Одессе оккупанты разрушили не только дома людей, но и памятники архитектуры.

В Одессе после ночной ракетной атаки РФ повреждено более двух десятков памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами", — отметил он.

Среди поврежденных памятников архитектуры – здания XIX-XX веков:

  • Дом Чижевича;
  • Дом Папудовой;
  • Дом Заблудовского;
  • Дом Гагарина;
  • Дом Януша;
  • Дом Ждановой;
  • Дом Рассель-дель Турко;
  • Дом Масса;
  • Особняк Манук-Бея;
  • Дом Ковалевского;
  • Дом Порро;
  • Дом Машевского и другие.

На местах ударов работают эксперты и документируют террористические преступления России.

В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров. / ©
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров. / ©
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров. / ©
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров. / ©
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров. / ©
В Одессе повреждено не менее 25 памятников архитектуры. Фото: Константин Либеров.

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупационные войска выпустили по Одессе и области 19 ракет разных типов.

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Дата публикации
Просмотры
2093
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