Ракетный удар по Одессе: стало известно о пострадавших и ситуации с энергоснабжением

У более чем 300 тысяч абонентов в Одессе отсутствует электроэнергия.
Враг нанес ракетный удар по Одессе. Известно, что три женщины пострадали. К счастью, ранения не тяжелые.
Об этом сообщил руководитель ОВА Кипер.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла, добавил он. Все соответствующие службы работают.
Что касается ситуации с энергоснабжением, то в Одессе по состоянию на 19:00 25 марта более 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.
"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов", — сообщил Олег Кипер.
Напомним, в Одессе и районе 25 марта применяются экстренные отключения света после того, как российские войска своими атаками повредили высоковольтный энергообъект НЭК "Укрэнерго".
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