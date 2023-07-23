Ракетный удар по Одессе: священники УПЦ МП умалчивают террористические атаки россиян (видео)

Священники УПЦ МП продолжают умалчивать террористические атаки россиян против гражданской инфраструктуры Украины. Один из церковных работников прокомментировал атаку кафиров на Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Соответствующие видео начали появляться в соцсетях.

По словам священника УПЦ МП, "на все воля Божья". То есть террористические действия армии РФ продолжаются замалчиваться московским патриорхатом.

“Взорвалось, и взорвалось. На все воля Божья. Все под Богом ходим”, — прокомментировал один из митрополитов.

Другой же заявляет, что не видел информации о том, что русские ракеты были направлены на Спасо-Преображенский собор в Одессе.

“Не видел. Не могу ничего сказать. Надо молиться. Очень сложная ситуация. Надо молиться, чтобы Господь помог, чтобы оно скорее кончилось. Атаковал собор враг рода человеческого. А кому они упали на голову – это одному Богу известно”, – прокомментировал атаку россиян другой священник.

Священники УПЦ МП отрицают атаку РФ на Спасо-Преображенский собор в Одессе

Напомним, что в ночь на 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе.

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