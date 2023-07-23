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Ракетный удар по Одессе: в ГСЧС показали фото спасательной операции

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетный удар по Одессе: в ГСЧС показали фото спасательной операции

Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / Фото: ГСЧС

Чрезвычайники спасали людей и иконы из изуродованного Спасо-Преображенского собора.

В ночь на 23 июля армия РФ нанесла циничный ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждены дома людей и Спасо-Преображенский собор в городе.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм Одессы. В настоящее время он принадлежит УПЦ Московского патриархата.

Глава ГСЧС Сергей Крук опубликовал фото спасательной операции в Одессе после удара российских террористов.

"Одесса. Глубокая ночь, исторические памятники архитектуры, жилые дома, невинные люди. Очередной российский террор. Очередной обстрел. К сожалению, есть погибшие и раненые. На фото спасение людей, работа наших психологов и спасатели, спасающие иконы из изуродованного ракетой собора", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции. / ©
Ракетный удар по Одессе 23 июля – фото спасательной операции.

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Дата публикации
Просмотры
2080
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