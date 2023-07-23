Ракетный удар по Одессе: в МВД рассказали подробности о жертвах и раненых (видео)

В результате ракетного удара по Одессе есть жертвы, пострадали десятки человек.

В результате мощной ракетной атаки оккупантов по Одессе в ночь на 23 июля погиб мужчина, еще 22 человека — травмированы.

Подробности о пострадавших рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Так, по его словам, в результате удара по Одессе погиб мужчина 1974 года рождения. Его посекло осколками. Среди травмированных – четверо детей: 11, 12 и 17 лет.

По данным Одесского городского совета, на стационарном лечении на сегодняшний день остаются семеро пострадавших в результате ночной атаки. Среди них – юноша в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки.

В горсовете проинформировали, что большинство травм – вызваны обломками стекла. Одному из пациентов врачи извлекли из тела кусок металла. Другие пациенты продолжают лечение амбулаторно.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса пережила самую мощную ракетную атаку России. Что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео), читайте в материале ТСН.ua.

Ракетный удар по Одессе: в МВД показали ужасающие последствия террора РФ

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