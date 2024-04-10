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Ракетный удар по Одесской области 10 апреля: среди погибших есть ребенок (фото)

Ракетный удар по Одесской области 10 апреля: среди погибших есть ребенок (фото)

В результате ракетного удара повреждена транспортная инфраструктура / Фото: Национальная полиция Украины

В результате удара по Одесскому району погибли четыре человека.

Российские захватчики в среду 10 апреля снова атаковали Одесскую область ракетами. В результате ракетного удара в Одесском районе погибли четыре человека, среди них — 10-летняя девочка.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По предварительным данным, еще 14 человек получили ранения. Информация о жертвах и состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.

Жертвами ракетного удара стали четыре человека / ©
Жертвами ракетного удара стали четыре человека

Также повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом автомобили.

В полиции сообщили, что документируют последствия очередного военного преступления россиян.

Жертвами ракетного удара стали четыре человека / ©
Жертвами ракетного удара стали четыре человека

Напомним, оккупанты ударили ракетой по Одесской области. Отмечается, что россияне пытаются уничтожить промышленный потенциал региона.

Жертвами ракетного удара стали четыре человека / ©
Жертвами ракетного удара стали четыре человека

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