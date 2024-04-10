Ракетный удар по Одесской области 10 апреля: среди погибших есть ребенок (фото)

В результате удара по Одесскому району погибли четыре человека.

Российские захватчики в среду 10 апреля снова атаковали Одесскую область ракетами. В результате ракетного удара в Одесском районе погибли четыре человека, среди них — 10-летняя девочка.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По предварительным данным, еще 14 человек получили ранения. Информация о жертвах и состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.

Жертвами ракетного удара стали четыре человека

Также повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом автомобили.

В полиции сообщили, что документируют последствия очередного военного преступления россиян.

Жертвами ракетного удара стали четыре человека

Напомним, оккупанты ударили ракетой по Одесской области. Отмечается, что россияне пытаются уничтожить промышленный потенциал региона.

Жертвами ракетного удара стали четыре человека

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