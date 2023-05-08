Ракетный удар по Одесской области 8 мая: какие последствия (фото)

Россияне запустили ракеты Х-22 по складу в Одесской области и побережью Черного моря.

Около полуночи российские оккупанты запустили по Одесской области восемь ракет из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 — часть из них не достигла целей.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, враг совершил восемь пусков с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

В оперативном командовании "Юг" добавили, что ракеты Х-22 попали в состав одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на побережье Черного моря.

По данным ГСЧС, пожар от ракетного удара на продовольственном предприятии ликвидировали более 90 спасателей. Она охватила площадь в 10 000 кв. метров.

На месте попадания ракеты возник пожар

"На участках, куда попали ракеты, вспыхнули пожары. На складском помещении - это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне 120 и 40 квадратных метров. Это очень мощные пожары. По состоянию на данный момент они ликвидированы", — уточнила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили ночью 100% вражеских дронов.

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