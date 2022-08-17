Ракетный удар по Одесской области: спасатели почти 5 часов тушили пожар, выросло количество пострадавших

В результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине 17 августа пострадали четыре человека. Спасатели почти пять часов ликвидировали пожар на месте происшествия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание зданий. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 17 августа российская армия ударила двумя ракетами по Одесской области.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

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