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Ракетный удар по Одесской области: спасатели почти 5 часов тушили пожар, выросло количество пострадавших

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Ракетный удар по Одесской области: спасатели почти 5 часов тушили пожар, выросло количество пострадавших

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Количество пострадавших выросло до четырех.

В результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине 17 августа пострадали четыре человека. Спасатели почти пять часов ликвидировали пожар на месте происшествия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание зданий. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 17 августа российская армия ударила двумя ракетами по Одесской области.

© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

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