Ракетный удар по Павлограду: власти снова уточнили количество пострадавших

Днем, 6 сентября, в Павлограде на Днепропетровщине прозвучала серия взрывов. В результате атаки погиб человек, более 70 пострадавших.

Эту информацию уточнил глава ОВА Сергей Лысак.

"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", – написал он.

Самой старшей травмированной — 86 лет, самому младшему — четыре.

Напомним, в городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь спасатели потушили и спасли пять человек.

В Воздушных силах отметили, что россияне для удара по Павлограду применили пять баллистических ракет типа "Искандер-М/KN-23" из Воронежской и Ростовской областей. Удар был по гражданской инфраструктуре города.

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