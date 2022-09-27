Ракетный удар по Первомайску: россияне убили семь местных жителей

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайск. В результате чего погибли семь человек, в том числе один ребенок.
Россияне во время ракетного удара по Первомайску в Харьковской области убили семеро местных жителей.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Как стало известно, россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам. Произошло возгорание автомобилей.
“На месте обнаружили обломки “Искандера”. Россияне унесли жизни 15-летнего ребенка, по данным Управления ГСЧС под завалами нашли семь погибших людей”, — подчеркнул Олег Синегубов.
Напомним, что в Госдепе не видят признаков того, что Китай готовится поддержать Россию в войне против Украины.
Читайте также:
- Изнасиловал женщину во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении оккупанту из Бурятии
- Пункт пропуска "Шегини" работает только для пешеходов: что произошло
- Россияне из "Градов" обстреляли Сумщину: зафиксировано 18 "прилетов"