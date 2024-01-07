Ракетный удар по Покровскому району: видео с места попадания в дом, где достали тело ребенка

Оккупационная армия России вечером 6 января нанесла массированный ракетный удар по Покровскому району Донецкой области. В селе Ровно утром 7 января спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка. По последним данным, в результате удара оккупантов в Донецкой области погибли 11 человек, среди жертв — пятеро детей.

В Сети показали место прямого попадания в частный дом в селе Ровно возле Покровска.

Под завалами дома могут находиться еще пять человек, из них двое – дети.

Россияне 6 января ударили по Донбассу ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно.

На месте разрушенных домов в Покровске и Ровно идет операция по поиску людей.

Напомним, 7 января россияне с утра бьют по Херсону – уже двое погибших (фото).

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