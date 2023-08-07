Ракетный удар по Покровску: количество погибших возросло, среди жертв - заместитель начальника областной ГСЧС

Российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, нанесла ракетный удар по городу Покровск Донецкой области. На сегодня известно о 5 погибших, среди жертв российских террористов — заместитель начальника ГСЧС Украины в Донецкой области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр сообщил, что по состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских.

"Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", — отметил Клименко.

По состоянию на 21:50 7 августа известно о 31 пострадавшем из-за ракетного удара по Покровску.

"Удары по Покровску: обновленные данные по состоянию на 21:50 Количество травмированных возросло до 31. Из них - 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок. Погибло 5 человек. Продолжается разбор завалов", - отметил Игорь Клименко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Покровске! Российская ракета разрушила жилой дом — Есть ЖЕРТВЫ

Напомним, президент Зеленский отреагировал на террористический удар по Покровску в Донецкой области. Он сообщил, что российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, запустила две ракеты по обычному жилому дому.

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