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Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших выросло

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших выросло

Последствия русского террористического удара по Покровску. / Фото: МВД

Россияне запустили по городу две ракеты 7 августа.

В Покровске Донецкой области в результате ракетного удара оккупантов по состоянию на утро 8 августа выросло количество пострадавших — 67 ранены, из них — 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей, погибли 7 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Покровске возобновляют разбор завалов, который ночью был приостановлен из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Напомним, армия РФ в понедельник вечером, 7 августа, нанесла ракетный удар по центру Покровска. Оккупанты с недолгим интервалом запустили по городу две ракеты, чтобы, вероятно, убить работников экстренных служб, приехавших спасать людей. ТСН.ua собрал все, что известно о российском террористическом ударе.

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Дата публикации
Просмотры
509
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