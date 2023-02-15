Ракетный удар по Покровску: количество раненых выросло до 12, под завалами могут быть люди (фото)

В среду утром, 15 февраля, российские войска нанесли удар по Покровску в Донецкой области. Снаряды оккупантов попали в многоквартирный дом, в результате чего почти полностью разрушены верхние этажи. На сегодня известно, что ранения получили по меньшей мере 12 человек, под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Один гражданин из-за сверхтяжелых травм санавиацией отправлен в г. Днепр, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице. Сейчас продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами еще могут находиться люди", — говорится в сообщении.

На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, утром 15 февраля российские войска нанесли удар по Покровску, повредив многоэтажку.

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